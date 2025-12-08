Сильные снегопады накроют Челябинск в начале недели

Жителей Челябинска предупредили о предстоящих сильных снегопадах. Первый мощный снежный циклон ожидается в понедельник, 8 декабря. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на долгосрочный прогноз сервиса «Гисметео».

По информации метеорологов, в начале недели ожидается пасмурная погода, температура воздуха днем составит -2 градуса, написал RT.

Во вторник, 9 декабря, осадки прекратятся, и до пятницы снега не ожидается. Однако уже в субботу, 13 декабря, снегопад возобновится и продлится около пяти дней подряд. Особенно сильные снегопады вновь пройдут в городе в понедельник, 15 декабря.