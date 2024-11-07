Сильные морозы придут в Челябинскую область в ночь на 8 ноября

На Челябинскую область надвигаются сильные морозы. В ночь на 8 ноября в регионе ожидается до -18 градусов, рассказал Ura.ru со ссылкой на информацию Челябинского гидрометеоцентра.
Днем в регионе температура воздуха составит 1-6 градусов ниже нуля. По словам синоптиков, морозы будут усиливаться под влиянием холодной воздушной массы и промежуточного гребня.
Жителей Челябинска предупредили о сильном ветре. Его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Завтра днем в столице региона ожидается гололедица и слабый снег, столбики термометров покажут до -2, -4 градусов.
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