Сильные морозы до −46 градусов продержатся до конца февраля в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе установилась морозная погода, которая сохранится до конца февраля. Причиной стал антициклон, который будет влиять на регион в течение всего месяца. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Сенина.

По словам эксперта, антициклон принесет малооблачную погоду без осадков и со слабым ветром. Синоптик отметила, что из-за антициклона возможны изморозь и ухудшение видимости из-за мглы. Также формируется температурная инверсия, при которой в приземном слое накапливаются выбросы предприятий и транспорта. Это может привести к неблагоприятным метеоусловиям.

Во вторник, 24 февраля, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-восточный 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Температура ночью составит −33…−38 градусов, при прояснениях до −46, днем −25…−30 градусов.