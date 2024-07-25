Сильные ливни будут идти в Челябинской области до 27 июля

Синоптики Челябинска продлили штормовое предупреждение еще на двое суток: сильные дожди сохранятся в регионе до 27 июля. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального гидрометеоцентра.

По данным метеорологов, днем и вечером 25 июля, а также 26–27 июля в различных частях Челябинской области ожидаются очень сильные осадки. В частности, ливни, длительные интенсивные дожди, грозы и град, размер которого может быть значительным.

Также ожидается порывистый ветер, достигающий 25 метров в секунду.

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