Сильные ливни будут идти в Челябинской области до 27 июля
Синоптики Челябинска продлили штормовое предупреждение еще на двое суток: сильные дожди сохранятся в регионе до 27 июля. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального гидрометеоцентра.
По данным метеорологов, днем и вечером 25 июля, а также 26–27 июля в различных частях Челябинской области ожидаются очень сильные осадки. В частности, ливни, длительные интенсивные дожди, грозы и град, размер которого может быть значительным.
Также ожидается порывистый ветер, достигающий 25 метров в секунду.