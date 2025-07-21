Сильные дожди пройдут в Нижегородской области 21 июля

Жителей Нижегородской области ожидают затяжные дожди в понедельник, 21 июля. Синоптики прогнозируют осадки вплоть до вечернего времени, что создаст неудобства на дорогах и потребует повышенной осторожности от водителей, написал сайт newsnn.ru .

Метеоролог Евгений Тишковец объяснил возникновение погодных аномалий движением циклонов с запада, подчеркнув, что подобное явление характерно для центральной полосы России. В дополнение к осадкам в регион вернется прохладная погода с температурой воздуха около +21 градуса.

Такое сочетание климатических факторов увеличивает вероятность аварийных ситуаций на дороге, поэтому жителям рекомендовано проявлять повышенное внимание и соблюдать осторожность при передвижении по автодорогам.