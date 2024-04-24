Сильное повышение цен на хлеб опровергли в Российской Гильдии пекарей и кондитеров | 360°

Общество 24 апреля 2024, 15:51 Сильное повышение цен на хлеб опровергли в Российской Гильдии пекарей и кондитеров

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Вице-президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Канцельсон в беседе с ИА НСН опроверг данные о том, что в стране с начала 2024 года цены на хлеб поднялись на 10-15%.

По словам эксперта, хлеб и другие продукты питания действительно регулярно дорожают, однако увеличение стоимости не превосходит показатели инфляции.

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«Эта информация неверная. На самом деле рост цены микроскопический. Дальнейший рост, конечно, ожидается, все дорожает. Но, по нашей оценке, стоимость хлеба будет меняться в рамках инфляции, как и было прежде все годы», — сказал он.

Ранее исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев сообщил о повышении цен на хлеб с начала года на 10-15% в связи с ростом транспортных расходов.