Сильная жара придет в Ставропольский край в выходные дни

В субботу и воскресенье, 17 и 18 августа, в Ставропольском крае прогнозируется сильная жара. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на данные синоптиков.

Воздух в регионе прогреется до +34 градусов. Поры ветра в эти дни могут достигать 11 метров в секунду. В воскресенье в крае сохранится жаркая и облачная погода.

В Ставрополе в эти дни ожидается до +29 градусов. Специалисты обещают местным жителям ясную, солнечную погоду.