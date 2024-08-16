Сильная жара придет в Ставропольский край в выходные дни
В субботу и воскресенье, 17 и 18 августа, в Ставропольском крае прогнозируется сильная жара. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на данные синоптиков.
Воздух в регионе прогреется до +34 градусов. Поры ветра в эти дни могут достигать 11 метров в секунду. В воскресенье в крае сохранится жаркая и облачная погода.
В Ставрополе в эти дни ожидается до +29 градусов. Специалисты обещают местным жителям ясную, солнечную погоду.
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