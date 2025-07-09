Сильная жара придет в Нижний Новгород 10 и 11 июля

В Нижнем Новгороде установилась устойчивая жаркая погода, которая продержится до середины июля. Согласно обновленному прогнозу, опубликованному сервисом «Яндекс.Погода», температура воздуха будет превышать норму, приближаясь к пиковым показателям, написал newsnn.ru .

Уже завтра, 10 июля, и в последующие дни, 11 июля, ожидается сильная жара с температурой воздуха, доходящей до +36 градусов. Атмосферные осадки не прогнозируются на ближайшую неделю, что усилит ощущение засухи и перегрева.

В ночное время климатические условия также останутся теплыми, с минимальной температурой до +29 градусов.

Гидрометцентр Нижегородской области первоначально предполагал, что среднемесячная температура июля будет соответствовать многолетним нормам (+20 градусов), однако реальность показала иной сценарий.