Сидевший рядом с Путиным на параде Победы ветеран ВОВ отметил 100-летие

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский сидел на параде Победы 9 мая в 2025 году рядом с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Мужчине исполнилось 100 лет, сообщила ТАСС его дочь Людмила.

«Он живет под Тулой, к нему сегодня местные власти приходили поздравить. Очень довольный, чувствует себя нормально, <…> он вообще ежедневно обливается ледяной водой, зарядка у него», — рассказала женщина.

Знаменская добавила, что отец встретил день рождения в праздничном настроении. По ее словам, представители областной администрации подарили ему 101 розу.

По словам Людмилы, ее отец до сих пор находится под большим впечатлением от встречи с Путиным.

На параде Победы в Москве президент отдельно пообщался ветеранами Великой Отечественной войны. Он подошел к каждому участнику ВОВ и поздравил с праздником. Старейшему из них на тот момент было 102 года.