Сибирский антициклон принесет похолодание в Свердловскую область

В среду, 25 февраля, в Свердловской области усилится влияние Северного антициклона, из-за чего на большей части территории региона похолодает. Однако в первую неделю марта наступит оттепель, хоть и недолгая. Об этом сайту URA.RU сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Со среды влияние антициклона на погоду в Свердловской области усиливается. Похолодание распространяется на большую часть ее территории, в относительном тепле остается только юго-запад региона».
Специалист добавил, что из-за прохождения остатков атмосферного фронта значительного дневного прогрева ожидать не стоит.
