Юноша из Новосибирска выиграл Lada Iskra в финале «Формулы Авторадио»

Победителем финала «Формулы Авторадио» стал 18-летний Захар Марковский из Новосибирска. Он преодолел 19-километровый маршрут по столице за лучшее время, не совершив ни одного нарушения ПДД. Главный приз — автомобиль LADA Iskra.

Проект радиостанции (в составе ГПМ Радио) прошел при поддержке ГИБДД и ЦОДД Москвы. В финал вышли восемь экипажей, в отборе участвовали водители из 440 городов — от Калининграда до Владивостока.

«Главное — не волноваться, да и то, что недавно сдал на права, тоже повлияло», — отметил Захар.

Серебро и 200 000 рублей забрал Андрей Водолазкин из Ростовской области, бронзу и 100 000 рублей — его племянник Антон Шутов. Дядя и племянник поспорили, кто окажется выше, и оба поднялись на пьедестал.

За соблюдением правил следили инспекторы ГИБДД в каждом авто, камеры ЦОДД и судьи РАФ во главе с Денисом Дудиновым.

«Соблюдение ПДД — стандарт качества жизни», — заявил гендиректор ГПМ Радио Вадим Терещук, анонсировав ежегодное проведение чемпионата.

Продюсер Олег Балыков добавил, что главная награда — уверенность водителя. Комментировали финал ведущие шоу «Поехали!» Иван Броневой и Денис Курочкин.