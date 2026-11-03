Сибирячка рассказала, как похудела до 36 килограммов после расставания с женихом

28-летняя Анна Подвинцева из Томска два года назад попала в больницу с анорексией. При росте 170 сантиметров она весила 36 килограммов. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск .

По словам Анны, причиной стал разрыв с любимым человеком.

«Я, по сути, умирала, а он меня бросил, поехал веселиться», — приводит ее слова издание.

Иван, чье имя изменено, появился в жизни Анны, когда ей было 20 лет. Они прожили вместе шесть лет. Девушка утверждает, что долгое время мужчина жил за ее счет. На деньги от проданной бабушкиной квартиры она купила дачу и машину, вложилась в его бизнес. Однажды он уехал на работу вахтовиком и перестал отвечать на сообщения. Позже пара помирилась, но, по словам Анны, он начал общаться с бывшими и ударил ее. После этого она ушла домой на два дня, но вернулась.

Когда девушка потребовала вернуть деньги, Иван, по ее словам, уехал в Москву якобы продавать купленный ими «Мерседес». Продавать он ничего не стал, а, как утверждает Анна, изменял ей с родственницей одного из друзей. После этого она заставила его написать расписки на 2 млн рублей.

Из-за болезни Анна перестала есть: у нее начались тошнота и рвота. При обычном весе около 60 килограммов она похудела до 36. По ее словам, ей ставили капельницы стоимостью 10 тыс. рублей, чтобы прожить еще один день, а в хорошую клинику положили примерно через три месяца.

Восстановиться Анне помогли родные. Мама готовила ей разную еду три раза в день. Постепенно она начала есть с аппетитом, просыпаться по утрам и делать легкие упражнения. Когда ей стало легче, она обратилась в суд, чтобы бывший ухажер вернул деньги. По ее словам, они заключили соглашение: он вернет полмиллиона рублей и дачу.