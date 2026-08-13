Сибирячка описала встречу с Путиным фразой «говорил тихо и спокойно»

Жительница Новосибирска Алена случайно встретила президента Владимира Путина во время его визита в город 11 августа. Ее впечатления о главе государства привел портал Ngs.ru .

Девушка уточнила, что не живет в Новосибирске уже три года, но недавно приехала навестить мать. Она возвращалась от подруги и по дороге заметила кортеж президента.

«Что говорил президент, не слышала: дети галдели. Владимир Владимирович говорил тихо и спокойно — в своей манере», — рассказала Алена.

Путин во время поездки в аэропорт Новосибирска остановил автомобиль прямо на улице. К нему сразу бросились проходившие мимо дети, начали делать фотографии с президентом.

Глава государства в Новосибирске проводил встречу со студентами и молодыми учеными. В ходе общения Путин выразил мнение, что школьную программу нужно адаптировать к современным реалиям, чтобы дети любили учиться с младших классов.