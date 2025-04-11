Sibdepo.ru: Киселевск благоустроят ко Дню Шахтера

В Кузбассе в весенние месяцы активно благоустраивают общественные территории и ремонтируют улицы. Глава Киселевского округа Кирилл Балаганский поделился планами по обновлению городской среды, написал сайт sibdepo.ru .

«Впереди масштабная работа», — подчеркнул он, указав на недопустимость отклонения от графика.

К старту благоустройства в рамках плана на 2025 год на всех шести территориях установят видеокамеры для контроля. Работы по строительству и монтажу планируется завершить до 1 августа, чтобы город преобразился ко Дню Шахтера. Нанесение дорожной разметки должно быть выполнено до 1 мая 2025 года.

Подрядчики должны оперативно устранять обнаруженные недостатки в дорожном хозяйстве.