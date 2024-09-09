Штрафы за курение вейпов и кальяна в общественных местах намерены ввести в Башкирии

Депутаты Государственного собрания Башкирии намерены предусмотреть штрафы за курение кальяна и другой никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов, в общественных местах. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
Сейчас в перечень запрещенных для курения общественных мест входят школы, больницы, санатории, остановки транспорта и другие объекты. По мнению депутатов, распространить запрет нужно на все виды никотинсодержащей продукции.
Отмечается, что внести эти поправки в Кодекс об административных правонарушениях республики планируется в следующем месяце.
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