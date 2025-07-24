Штрафовали даже за конфету. В Домодедово отменили «крепостное право»

В аэропорту Домодедово сотрудников штрафовали за оставленную на столе конфету

В аэропорту Домодедово до конфискации в доход государства действовали различные виды взысканий. Сотрудников могли оштрафовать за оставленную на столе конфету или наезд на разметку на парковке, сообщил Telegram-канал 360.ru .

По его данным, гарантированный оклад работников составлял всего 20%. Остальные деньги сотрудник мог и не получить, так как в воздушной гавани построили целую систему взысканий, внутренних «законов», в том числе собственные «суды» и следствие.

Штраф за курение за пределами специальной разметки составлял до 50% оклада, а за подпись неоцифрованного документа — 80%. Сотрудникам также запрещалось носить свою одежду. За каждый элемент начальство могло оштрафовать подчиненных на 10% от зарплаты.

По словам источника Telegram-канала 360.ru, доходило до смешного: вычеты из оклада делали за конфету, оставленную на столе (20%), яблоко в ящике стола (10%), открытую дверь в кабинет (5%) и написанное с ошибкой слово (до 10%).

Репрессивную систему управления ликвидировали в июне 2025 года. Гендиректор управляющей компании аэропорта Андрей Иванов в интервью РБК сравнил несоразмерно жесткие правила с крепостным правом.