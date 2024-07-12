Ввести штраф за скручивание автопробега предложили в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести штраф за скрученный пробег на автомобилях. Об этом написали «Известия».
Как уточнило ИА НСН, поводом для такой инициативы послужила обеспокоенность представителей автосообщества.
В прошлом году с подобным предложением выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры». Тогда предлагали штрафовать автомобилистов за скручивание пробега на 300 тысяч рублей.
Школу на 1735 мест в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют к 1 сентября
Два незаконных сброса стройотходов предотвратили в Подмосковье
Стало известно точное место крушение лайнера Superjet
«Ничего лишнего не позволял». Пригожин прямо высказался о бывшем муже Алсу
Потерпевший крушение Superjet не был полностью импортозамещенным
Стала известна возможная причина крушения самолета под Коломной
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте