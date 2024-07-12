Ввести штраф за скручивание автопробега предложили в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести штраф за скрученный пробег на автомобилях. Об этом написали «Известия».

Как уточнило ИА НСН, поводом для такой инициативы послужила обеспокоенность представителей автосообщества.

В прошлом году с подобным предложением выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры». Тогда предлагали штрафовать автомобилистов за скручивание пробега на 300 тысяч рублей.

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