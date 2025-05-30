Штормовые ветра и сильные дожди накроют Ростовскую область до 1 июня

Ростовская область столкнется с неблагоприятными погодными условиями вплоть до начала июня. Синоптики предупреждают жителей региона о сильных дождях, шквальном ветре и возможных градах. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

По данным специалистов, начиная с ближайших суток, регион ожидает непрекращающийся циклон. В отдельные дни возможны проливные дожди, сопровождающиеся грозами и шквалистым ветром скоростью до 23 метров в секунду (около 83 километров в час).

Температура днем составит около +25...+28 градусов, однако в северных и восточных районах воздух прогреется до +32 градусов. Ночные температуры будут колебаться от +8 до +19 градусов.

Эксперты ГУ МЧС рекомендовали жителям соблюдать осторожность во время неблагоприятных погодных условий и избегать нахождения вблизи шатких конструкций и деревьев. Ожидается, что стихия начнет ослабевать лишь к понедельнику, 2 июня.