Штормовой ветер придет в Тюменскую область 9 мая

В субботу, 9 мая, в Тюменской области ожидается штормовой ветер с порывами до 23 м/с, а также резкое похолодание и осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru .

По прогнозу, в северных муниципалитетах региона выпадет мокрый снег, в остальных районах — дождь. В День Победы жители могут столкнуться с сильным ветром, скорость которого составит 18–23 м/с.

В самой Тюмени 9 мая будет значительно теплее: днем температура воздуха поднимется до +21 градуса, однако к вечеру ожидается похолодание до +11 градусов. Из-за сильного ветра и осадков погода будет ощущаться как около +2 градусов. Прогнозируется продолжительный дождь и гроза, а скорость ветра достигнет 5,5 м/с.