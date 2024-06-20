Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае

Штормовое предупреждение об опасных природных явлениях объявили в Приморском крае. Погода серьезно ухудшится в период с 20 по 22 июня, сообщило агентство PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу «Примгидромета».

По прогнозам синоптиков, непогода придет под влиянием циклона и активных фронтальных разделов. В регионе пройдут сильные дожди и грозы, местами количество осадков может достигнуть 60—120 миллиметров, что соответствует 80—100% от среднемесячной нормы.

Как сообщил RT, на фоне сильных дождей в северных районах центрального региона возможен подъем уровня воды на 0,5—1,8 метра.

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