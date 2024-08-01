Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявили на Сахалине

Штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных дождей объявлено в девяти районах Сахалинской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на ГУ МЧС региона.

В ночь и утро 2 августа в Углегорском, Поронайском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Анивском, Невельском, Холмском и Корсаковском районах ожидают интенсивные осадки, местами очень сильные, отметили в местном Росгидромете.

Кроме того, упоминается, что ситуация, связанная с циклонной активностью, находится под контролем ведомства.

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