Штаб «Бессмертного полка России» в Петербурге открыл аккредитацию журналистов

Аккредитацию журналистов на празднование 9 Мая в 2025 году открыл региональный штаб «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге. Об этом написала газета «Петербургский дневник» .

Для размещения передвижной станции спутниковой связи требуется указать в заявке госномер и марку автомобиля. Заявки на размещение принимаются до 10:00 5 мая, сообщили организаторы.

Подтверждением аккредитации служит официальное письмо от организаторов. Выдача аккредитационных бейджей пройдет 6 и 7 мая с 10:00 до 18:00 в Доме журналиста (Невский проспект, 70) при предъявлении паспорта и редакционного удостоверения. На мероприятии журналистам необходимо иметь при себе паспорт, редакционное удостоверение, редакционное задание и аккредитационный бейдж.

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы состоится ряд событий. Среди них — заезд ретроавтомобилей 4 мая и акция «Почта Памяти» в кинотеатре «Аврора». С 5 по 16 мая в Петропавловской крепости откроется уличная выставка о блокаде Ленинграда и Великой Отечественной войне.