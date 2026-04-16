Шоумен Бочаров призвал слушать радио для сохранения критического мышления

Шоумен Андрей Бочаров высказал мнение, что информационные ленты стали похожи на короткие видео, которые оказывают негативное влияние на мозг. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт отметил, что понятие цензуры стало размытым. Для сохранения способности критически мыслить Бочаров призвал людей слушать радио.

«Друзья, слушайте радио. На радио хотя бы о чем-то поговорят, какое-то мнение вам выскажут, с которым вы сможете или согласиться, или внутренне поспорить», — объяснил шоумен.

По его словам, отсутствие хаотического мелькания новостей пойдет на пользу.