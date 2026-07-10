Шоу «Поющие мосты» отметят День начала Ленинградской битвы специальной программой

Звуковое шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге посвятит две ночи с 10 на 11 и с 11 на 12 июля памятным датам военной истории России: Дню начала Ленинградской битвы и Дню воинской славы — победе русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Зрители услышат произведения отечественных композиторов. В программе будет Гимн Великому городу Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник», симфонический антракт «Полтавский бой» Петра Чайковского из оперы «Мазепа» в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под руководством Заслуженного артиста России Александра Титова, Симфония № 7 («Ленинградская») Дмитрия Шостаковича, Военный марш «Ленинград» Дмитрия Перцева (архивная запись 1986 года в исполнении Духового оркестра Ленинградского военного округа) и «Вечерняя песня» Василия Соловьева-Седого.

Проект «Поющие мосты», организованный изданием «Петербургский дневник», проводится с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. За это время его посетили более 20 миллионов человек, и он вошел в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.