SHOT ПРОВЕРКА выявила серьезные нарушения санитарных норм в московском кафе популярной сети фастфуда

Серьезные нарушения санитарных норм и несоблюдение технологических процессов обнаружили в одном из кафе популярной сети заведений быстрого питания в Москве. Нарушения зафиксировала команда SHOT ПРОВЕРКИ.

Кроме того, эксперты выявили тотальную нехватку персонала: один работник одновременно делал расчет посетителей, занимался приготовлением блюд и отвечал за поддержание чистоты на точке. Такие условия делают соблюдение санитарных норм невозможным.

«Мы видим операционный хаос и несоблюдение установленных стандартов. Общее загрязнение предприятия — и в зале, и на кухне. Хранение немаркированного картофеля в зоне критических температур. Начинки, вероятно, лежат до полной продажи, что приводит к высокому микробному числу, стафилококку, сальмонелле и другим скрытым патогенам», — отметила эксперт пищевого производства Ольга Пасько.

Некоторые блюда из меню направили в лабораторию. Исследования показали превышение микробиологического фона в картошке с крабовым мясом. Безопасным для потребления в пищу в кафе оказался только борщ.