SHOT ПРОВЕРКА сообщила об обнаружении кишечной палочки в московском сетевом ресторане

Команда SHOT ПРОВЕРКИ выявила существенные нарушения санитарных норм во время инспекции в известном сетевом ресторане Москвы.

Особое внимание привлекла зона приготовления кальянов: табачный дым проникал в детскую игровую комнату, что является нарушением законодательства и может негативно сказаться на здоровье несовершеннолетних посетителей.

Кроме того, специалисты отправили приготовленные блюда из заведения на лабораторные исследования. В салате с курицей, шаурме с курицей, лагмане и люля-кебабе обнаружили КМАФАнМ и БГКП, а в шакшуке выявили кишечную палочку.

Эксперты выяснили, что шеф-повар работает на кухне в уличной обуви. SHOT ПРОВЕРКА также осталась недовольна чистотой полов.