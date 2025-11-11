SHOT ПРОВЕРКА презентовала новый проект по контролю и аудиту на производстве

Команда SHOT ПРОВЕРКИ запустила новый проект SHOT ПОДДЕРЖКА, который призван показать бизнесменам, что контроль и аудит на производстве или в сфере общепита не стоит воспринимать как наказание.

Журналисты напомнили, что соответствующие меры служат инструментом улучшения процессов, повышения безопасности и предотвращения возможных рисков как для потребителей, так и для самих предпринимателей.

В рамках программы бизнесмены самостоятельно приглашают экспертов команды. Ведущие определяют существующие риски и предлагают конкретные шаги по улучшению ситуации. В течение трех дней владелец обязан устранить отмеченные недостатки, после чего эксперты возвращаются, чтобы оценить проделанную работу.

Одним из первых участников стал ресторан «АУФФ». Предприятие получило рекомендации по организации правильного хранения продукции, оборудованию закрытого шкафа для кухонной утвари, настройке вентиляции, разработке нового алгоритма уборки помещений и внедрению маркировки товаров.