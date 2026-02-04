SHOT ПРОВЕРКА обнаружила кишечную палочку в блюдах сети столичных ресторанов

Редакция SHOT ПРОВЕРКИ провела расследование в сети московских ресторанов, которые позиционируют себя как заведения честных цен. Эксперты обнаружили серьезные проблемы с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Проверка зафиксировала шокирующие условия хранения продуктов и несоблюдение элементарных гигиенических стандартов на кухне. Среди нарушений отмечены отсутствие упаковки у продуктов и использование овощей без предварительной обработки. Одно и то же полотенце использовалось для протирки посуды и рук персонала одновременно.

Кроме того, проведенная экспертиза блюд подтвердила опасения относительно качества позиций в меню. В тартаре из говядины и салате выявили превышение допустимых показателей содержания кишечной палочки и общего бактериального загрязнения. Особенно тревожным оказалось состояние сырых продуктов.