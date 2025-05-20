SHOT ПРОВЕРКА: некоторые фильтры ухудшают вкус и качество воды

Новый выпуск проекта SHOT ПРОВЕРКА посвятили проверке эффективности бытовых проточных фильтров для очистки воды. Журналисты испытали пять известных марок, исследуя их способность качественно очищать воду и сохранять полезные свойства, сообщил Life.ru .

Каждую модель проверяли на предмет вкуса получаемой жидкости, запаха, прозрачности и наличия осадка. Исследования показали, что не все модели обеспечивают полную безопасность воды после фильтрации. Некоторые образцы содержали недостаточно важных микроэлементов, таких как кальций и магний, и характеризуются низкой жесткостью.

«Мы можем отметить, что во всех пробах практически снижено железо. Если человек пьет эту воду длительное время, у него с вероятностью развиваются железодефицитная анемия, нарушение сердечно-сосудистой системы, слабость, одышка», — отметила доктор биологических наук Наталья Шеина.

Эксперты SHOT ПРОВЕРКИ посоветовали изучать характеристики фильтра, чтобы убедиться в его эффективности. Так, некоторые устройства способны ухудшать вкус и запах воды.