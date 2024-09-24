SHOT ПРОВЕРКА: мошенники могут выдавать себя за врачей с авторскими методиками

Расследование SHOT ПРОВЕРКИ выявило мошеннические практики в различных медцентрах. Порой стоматологи и косметологи, привлекающие клиентов дипломами и положительными отзывами, на самом деле работают в антисанитарных условиях и не обладают необходимой квалификацией, сообщил Life .

Так, пациентка стоматолога Дмитрия С., который выдал себя за специалиста с международным опытом, пострадала от его неопытности, несмотря на многочисленные жалобы. Пластический хирург Амина И. также оставила жертву с серьезными последствиями после неудачной операции.

Юрист Юлия Казанцева заявила, что такие мошенники завышают цены и создают несуществующие методики. Журналисты отметили, что аренда медицинского кабинета обходится всего в 4000 рублей, и не требует никаких документов о квалификации. Это нарушает закон, поэтому все собранные материалы были переданы в Роспотребнадзор, Минздрав и МВД.