В столице состоялся F&B Safety Forum — масштабный российский форум, посвященный вопросам обеспечения безопасности организации питания. В ходе мероприятия руководитель проекта «SHOT Проверка» Антон Старков представил участникам список наиболее распространенных нарушений в сфере общепита, сообщили « Известия ».

По словам Старкова, лидером рейтинга стала антисанитария.

«Самая частая проблема, с которой мы сталкиваемся, — грязь на кухне. Мы видим, как повара роняют куски рыбы на пол, поднимают их и кладут обратно на стол», — отметил журналист.

Руководитель «SHOT Проверки» также включил в перечень пункт о просроченных продуктах. По его словам, соединение старых заготовок со свежими ингредиентами — очень популярный прием.

Кроме того, Старков отдельно выделил халатность персонала, закупку низкокачественных продуктов и наличие насекомых-вредителей на кухне.