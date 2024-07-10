Школу на 550 мест в Пензенской области введут в эксплуатацию 20 июля

Общеобразовательную школы на 550 мест в Бессоновке Пензенской области введут в эксплуатацию 20 июля 2024 года. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на министерство образования региона.

Возведение учреждения стартовало в марте 2023 года в рамках национального проекта «Образование» и проекта «Современная школа». Сейчас объект находится на завершающем этапе строительства.

Отмечается, что также продолжается конкурс на закупку технологического оборудования для оснащения школы.