Школу на 550 мест в Пензенской области введут в эксплуатацию 20 июля
Общеобразовательную школы на 550 мест в Бессоновке Пензенской области введут в эксплуатацию 20 июля 2024 года. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на министерство образования региона.
Возведение учреждения стартовало в марте 2023 года в рамках национального проекта «Образование» и проекта «Современная школа». Сейчас объект находится на завершающем этапе строительства.
Отмечается, что также продолжается конкурс на закупку технологического оборудования для оснащения школы.
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