Школьница из Ногинска победила в конкурсе «Волонтеры Подмосковья»

Учащаяся 9 класса Центра образования «Богородский» Иванова Наталья одержала блестящую победу в конкурсе амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья». Данная победа — результат огромного труда и твердой веры в свои силы.

Девушка прошла большой и серьезный путь: внутренний отбор, где кандидаты защищали свои презентации и предлагали конкретные инициативы для развития волонтерства. Затем региональный этап, в котором 200 самых активных волонтеров боролись за место в финале, защищая проекты перед экспертами.

Программа мероприятия была насыщенной: обмен опытом, интерактивные игры и тренинги на сплочение.

По итогам всех испытаний Наталья одержала уверенную победу. Теперь школьницу ждет специальный образовательный интенсив 14–15 ноября, где она будет представлять уже не только свою школу, но и весь Богородский округ.

Мероприятие проходит в рамках реализации федерального конкурса «Регион добрых дел» и нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке МИМП МО.