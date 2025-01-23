Школьники пожаловались Мизулиной на необходимость ходить на уроки в мороз

Подростки с Урала и Западной Сибири массово жалуются в соцсетях, что их заставляют идти в школу при температуре -30 градусов и сильном ветре, сносящем их с траектории. Подборку писем опубликовала в Telegram-канале член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Невозможно идти, так как тротуары практически не чистят. Холоднейший ветер со снегом до такой степени, что невозможно открыть глаза. А мы учимся. Не знаю, насколько это нормально», — написала Мизулиной девятиклассница из Сургута.

«Шла в школу, ветром впечаталась в забор. В школе окна сами по себе открывались, ветер долетал аж до входных дверей в класс», — рассказала школьница из Новосибирска.

«Маленькие дети идут в школу, и их просто сносит ветром», — сообщил житель Челябинска.

Школьники призвали отменить занятия из-за погодных условий.

Бывший замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков предложил более тщательно подходить к анализу погоды для актировок.