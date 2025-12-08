Школьники Ямала получат скидки на авиаперелеты с 2026 года

С 2026 года школьники Ямало-Ненецкого автономного округа смогут воспользоваться программой лояльности «Морошка» авиакомпании «Ямал», независимо от наличия постоянной регистрации в регионе. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе «Прямой линии», его слова привет сайт URA.RU .

«Тот факт, что дети ходят здесь в школу — уже является для нас подтверждением того, что фактически люди живут здесь. Поэтому внесем здесь изменения, и с Нового года такие дети смогут пользоваться скидкой по „Морошке“», — процитировал «ФедералПресс» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Обновленные правила программы затронут всех детей в возрасте от шести до 18 лет, обучающихся в ямальских школах. Теперь основанием для получения льготы станет факт обучения ребенка в образовательной организации региона, а не постоянная регистрация.

Как уточнили власти округа, новые условия будут действовать на самолетных и вертолетных рейсах авиакомпании «Ямал». Детям станет доступно до четырех перелетов со скидкой по межрегиональным маршрутам и до шести — внутри округа в течение года.