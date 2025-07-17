Школа в ЖК «Горки Парк» присоединилась к программе «Открытый стадион»

Новая школа в жилом комплексе «Горки Парк» от девелопера «Самолет» стала участником программы «Открытый стадион». Местные жители теперь могут бесплатно пользоваться спортивной площадкой при заведении.

Для обеспечения безопасности территорию стадиона отделили от школьного здания и оборудовали отдельным входом. По периметру установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

С июля по 20 августа на стадион могут прийти все желающие с 8:00 до 22:00. Потом график работы скорректирует администрация учреждения.

«Сама школа в проекте „Горки Парк“ откроет двери для учеников только 1 сентября. Это первая школа в новом районе, а первый детский сад был открыт год назад. Школа рассчитана на 1100 учащихся. В трехэтажном здании общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров будут обучаться 44 параллели», — отметил представитель девелопера.

В школе создали максимально комфортные условия для обучения: специализированные кабинеты, мастерские, актовый зал с профессиональным оборудованием, два спортивных зала и библиотека с просторным читальным пространством.

Кроме того, выделили кабинеты для специалистов — логопеда, психолога и медблок с прививочной. Для удобства учеников обустроили зоны отдыха с мягкой мебелью на каждом этаже.