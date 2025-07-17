Школа в ЖК «Горки Парк» присоединилась к программе «Открытый стадион»
Новая школа в жилом комплексе «Горки Парк» от девелопера «Самолет» стала участником программы «Открытый стадион». Местные жители теперь могут бесплатно пользоваться спортивной площадкой при заведении.
С июля по 20 августа на стадион могут прийти все желающие с 8:00 до 22:00. Потом график работы скорректирует администрация учреждения.
Для обеспечения безопасности территорию стадиона отделили от школьного здания и оборудовали отдельным входом. По периметру установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».
«Сама школа в проекте „Горки Парк“ откроет двери для учеников только 1 сентября. Это первая школа в новом районе, а первый детский сад был открыт год назад. Школа рассчитана на 1100 учащихся. В трехэтажном здании общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров будут обучаться 44 параллели», — отметил представитель девелопера.
В школе создали максимально комфортные условия для обучения: специализированные кабинеты, мастерские, актовый зал с профессиональным оборудованием, два спортивных зала и библиотека с просторным читальным пространством.
Кроме того, выделили кабинеты для специалистов — логопеда, психолога и медблок с прививочной. Для удобства учеников обустроили зоны отдыха с мягкой мебелью на каждом этаже.