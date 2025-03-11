Заместитель директора по начальным классам школы «Новый взгляд» Юлия Полянская рассказала в беседе с «Газетой.ru» , как не вырастить обслуженного ребенка, который не может сам о себе позаботиться.

По словам эксперта, родителям следует давать детям возможность быть самостоятельным в рамках возраста. Например, дошкольнику можно показать, где находятся его вещи и игрушки.

«Содержание вещей в порядке — это детская зона ответственности. Можно выделить в шкафу ребенку отдельную полку, пусть он самостоятельно следит за порядком в своих вещах», — отметила специалист.

С пяти-шести лет дети могут сами одеваться и выбирать одежду по сезону, поэтому родители не должны делать это за них, предупредила Полянская. В первом классе необходимо купить личный будильник, чтобы новоиспеченный школьник умел чувствовать время и контролировать его.