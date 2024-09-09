Школа авторов VK научит блогеров успешному ведению групп в «Одноклассниках»

С 17 сентября стартует новый бесплатный курс Школы авторов VK и «Одноклассников». На занятиях «ОК, увлекся» расскажут, как правильно и эффективно вести группу в «Одноклассниках», расскажут об интересах аудитории соцсети и работе ее алгоритмов.

Курс создали как для блогеров, которые ищут новые каналы для развития творчества, так и для авторов, которые уже продвигают группу в «Одноклассниках» и хотят кратно увеличить качество ведения блога.

Его слушателям объяснят, как максимально эффективно использовать функциональность платформы. Наставники помогут подобрать подходящий формат блога, научат создавать фото, тексты и видео, которые будут выделять его среди многомиллионной аудитории платформы.

Студентам также расскажут все об инструментах монетизации блога. Отдельный блок обучения посвятят работе с сервисом «Увлечения». Это фокусный инструмент платформы, который собирает разные виды контента о популярных среди пользователей хобби.

Для участников курса подготовили 10 уроков, каждый из которых длится не более 20 минут. Регистрация уже доступна по ссылке.