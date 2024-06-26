Шестнадцать новых гостиниц появится в Карелии в 2024 году

В Карелии в этом году планируют построить 16 новых объектов для проживания, рассчитанных примерно еще на 1200 туристов в сутки. Об этом рассказал глава региона Артур Парфенчиков в беседе с ОТР.

По его словам, сейчас в Карелии отсутствует достаточное количество отелей, гостиниц, турбаз. Существующие объекты способны принять порядка 20 тысяч путешественников в сутки, а нужно — еще примерно 10 тысяч мест.

Парфенчиков также отметил, что турпоток в регионе распределяется неравномерно — Приладожье и Кижи гораздо популярнее у туристов, чем Белое море.