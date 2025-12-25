Шесть трезвых сел появятся в Иркутской области — в этих населенных пунктах введут запрет на торговлю алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В ряде сел Приангарья с сентября введут запрет на розничную продажу алкоголя», — заявили чиновники.

Крепкие напитки можно будет приобрести только в кафе. В список трезвых попали такие села, как Тарасово, Юхта, Банщиково, Слюдянка и другие.

В пресс-службе пояснили, что таким образом хотят снизить потребление алкоголя среди селян.

Ранее аналогичный опыт апробировали в Вологодской области. В регионе ограничения продажи алкоголя связали с высокой смертностью из-за крепких напитков.