Шесть новых арт-объектов появятся в Красноярске
Красноярск объявил итоги конкурса «Искра», посвященного украшению общественных зон, выбрав лучшие проекты, которые воплотятся в городских интерьерах. Об этом сообщил «Проспект Мира».
Комиссия оценивала 14 конкурсантов, среди которых фигурировали проекты скульптурных композиций, уличного искусства и малых архитектурных форм. Особое внимание жюри уделяло креативности концепции, отражению особенностей местной культуры, практической реализуемости и адаптируемости объектов к изменениям городской инфраструктуры.
Победителями стали шесть проектов. Среди них — композиции «Стоять», «Мы и они», «Девочка-Фантом, городская легенда», «Где начинается небо».