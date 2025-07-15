Шесть новых арт-объектов появятся в Красноярске

Красноярск объявил итоги конкурса «Искра», посвященного украшению общественных зон, выбрав лучшие проекты, которые воплотятся в городских интерьерах. Об этом сообщил « Проспект Мира ».

Комиссия оценивала 14 конкурсантов, среди которых фигурировали проекты скульптурных композиций, уличного искусства и малых архитектурных форм. Особое внимание жюри уделяло креативности концепции, отражению особенностей местной культуры, практической реализуемости и адаптируемости объектов к изменениям городской инфраструктуры.

Победителями стали шесть проектов. Среди них — композиции «Стоять», «Мы и они», «Девочка-Фантом, городская легенда», «Где начинается небо».