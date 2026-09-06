Шелковый платок вновь стал трендовым акцентом для женщин 50+
Шелковый платок перестал быть аксессуаром только для особых случаев. Сегодня он может полностью изменить восприятие привычного образа, добавив ему динамики, цвета и индивидуальности, сообщил Peterburg2.
Женщины, которые раньше считали платок пережитком прошлого, теперь используют его, чтобы подчеркнуть свой стиль. Его носят поверх жакета, вместо ремня, на ручке сумки или даже как галстук. Это создает интересный контраст с привычными вещами.
Стилисты отмечают, что платок в зеленых оттенках может смягчить строгость монохромного комплекта, а леопардовый принт — добавить динамики в спокойную палитру. В прохладную погоду шелковый аксессуар легко заменяет шарф, а летом становится альтернативой привычным украшениям.
Особое внимание платки привлекают своей универсальностью. Они легко сочетаются с базовыми джинсами, белой рубашкой или лаконичным кардиганом. Яркий принт или неожиданный цвет сразу меняют настроение образа, не требуя сложных стилистических решений.
Акцент на деталях — главный принцип современной моды. Когда оттенок платка перекликается с цветом обуви или сумки, образ выглядит собранным и гармоничным. А если выбрать длинный палантин и небрежно набросить его на плечи, появляется ощущение легкости и внутренней свободы.