Шелковый платок вновь стал трендовым акцентом для женщин 50+

Шелковый платок перестал быть аксессуаром только для особых случаев. Сегодня он может полностью изменить восприятие привычного образа, добавив ему динамики, цвета и индивидуальности, сообщил Peterburg2 .

Женщины, которые раньше считали платок пережитком прошлого, теперь используют его, чтобы подчеркнуть свой стиль. Его носят поверх жакета, вместо ремня, на ручке сумки или даже как галстук. Это создает интересный контраст с привычными вещами.

Стилисты отмечают, что платок в зеленых оттенках может смягчить строгость монохромного комплекта, а леопардовый принт — добавить динамики в спокойную палитру. В прохладную погоду шелковый аксессуар легко заменяет шарф, а летом становится альтернативой привычным украшениям.

Особое внимание платки привлекают своей универсальностью. Они легко сочетаются с базовыми джинсами, белой рубашкой или лаконичным кардиганом. Яркий принт или неожиданный цвет сразу меняют настроение образа, не требуя сложных стилистических решений.

Акцент на деталях — главный принцип современной моды. Когда оттенок платка перекликается с цветом обуви или сумки, образ выглядит собранным и гармоничным. А если выбрать длинный палантин и небрежно набросить его на плечи, появляется ощущение легкости и внутренней свободы.