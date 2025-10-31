Сенатор Шейкин предупредил о распространении мошеннических схем, связанных с поиском работы онлайн

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предупредил в беседе с RT о распространении мошеннических схем, связанных с поиском работы онлайн.

Мошенники активно используют тему трудоустройства, размещая ложные вакансии и представляясь работодателями. Они заманивают жертв обещаниями высокой зарплаты без опыта и собеседований. После небольшого общения злоумышленники просят «оплатить обучение», «оформить доступ к корпоративным системам» или «перевести деньги за медкнижку и оборудование». После перевода средств связь с «работодателем» обрывается.

Опасной формой обмана являются фишинговые анкеты и рассылки. Под видом заполнения резюме или теста мошенники выманивают персональные данные, включая паспортные данные, номера банковских карт и коды из SMS. Эти сведения позже используются для оформления микрокредитов или доступа к личным кабинетам граждан.

Отдельно сенатор отметил угрозу вакансий с предложением удаленной работы. Злоумышленники предлагают работу — например, прием платежей или тестирование сервисов. На практике граждан просят использовать собственные банковские счета или карты для операций сомнительной компании, вовлекая их в отмывание преступных средств.