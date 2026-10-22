Шеф-редактор «Колеса.ру» Пономарев дал советы по езде на велосипеде в сырую погоду

Шеф-редактор «Колеса.ру» Александр Пономарев рассказал, на что стоит обратить внимание велосипедистам в сырую погоду. Об этом он сообщил в беседе с Авторадио .

По его словам, мокрая дорога опаснее как для автомобиля, так и для велосипеда, поскольку пятно контакта шин с покрытием небольшое. На мокром асфальте сцепление значительно снижается, а запас по торможению становится меньше.

«Прежде всего держать скорость ниже обычной, держать больше дистанцию, избегать резких маневров», — сказал Пономарев.

Он также посоветовал обращать особое внимание на скользкие участки, разметку, люки, рельсы и металлические поверхности. Их стоит пересекать прямо и без торможения.

В непогоду эксперт рекомендовал вовсе отказаться от поездок на велосипеде без острой необходимости.