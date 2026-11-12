Шеф-повар Варакута объяснила, что борщ теряет рубиновый цвет из-за длительной варки

Борщ теряет рубиновый цвет из-за слишком долгого кипения свеклы вместе с остальными ингредиентами. Об этом «Газете.Ru» рассказала шеф-повар Александра Варакута.

По ее словам, растительный пигмент бетанин чувствителен к длительной термической обработке: чем дольше корнеплод варится в общей кастрюле, тем более тусклым становится суп. Чтобы сохранить насыщенный оттенок, специалист порекомендовала готовить свеклу отдельно — например, запекать в фольге в духовке или доводить до готовности в зажарке, отправляя в кастрюлю ближе к концу приготовления.

Шеф-повар добавила, что использовать уксус вовсе не обязательно. Заменить его можно лимонным соком, томатной пастой или протертыми свежими томатами, которые сохраняют цвет блюда без лишней кислоты. Кроме того, после выключения плиты борщу стоит дать настояться 20–30 минут.