Шеф-повар Цацын назвал морепродукты идеальной закуской к безалкогольному пиву

Региональный шеф-повар курорта «Игора» Никита Цацын в беседе с «Известиями» рассказал о закусках, которые идеально подойдут к безалкогольному пиву. Его команда решила предложить гостям гастрофестиваля «Балтика Фест» уникальные блюда из разных регионов России.

«Конечно, к пиву («0.0%», «безалкогольное». — ред.) должны быть морепродукты, сочетаются какие-то мясные истории, но мы, например, используем самодельную копченую говядину, которую готовим сами», — сообщил региональный шеф-повар Никита Цацын.

По его словам, меню будет представлять собой гастрономическое путешествие по стране. «Регион у нас будет разделен на несколько частей: это будет север, средняя полоса, Балтийский берег, Кавказ и Поволжье. То есть различные истории, разная традиционная кухня. Мы хотим, чтобы гости ощутили традиции разных регионов», — отметил шеф-повар.

На гастрофестивале «Балтика Фест», который пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге, выступят «Чайф», «Дискотека Авария» и Мари Краймбрери. Гостей ждут мастер-классы, гастрошоу, живые выступления и интерактивные развлечения.