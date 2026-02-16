Шеф-повар Рей поделилась секретами приготовления идеальных блинов

По словам специалиста, для первых тонких и эластичных блинов, которые идеально подойдут для фарширования, понадобятся следующие ингредиенты: 175 граммов муки, 600 миллилитров молока, три яйца, столовая ложка сахара, щепотка соли и около 50 миллилитров растительного масла, которое нужно добавить прямо в тесто. Все ингредиенты следует тщательно перемешать миксером или вилкой, после чего можно приступать к жарке. Тесто будет жидким, что позволит блинчикам оставаться тонкими и готовить их по 30–40 секунд с каждой стороны.

Для заварных блинов, которые получатся кружевными и красивыми, необходимы 300 граммов молока, три яйца, две столовые ложки сахара, щепотка соли. Эти ингредиенты нужно хорошо взбить, затем добавить муку и перемешать. После этого в тесто следует влить 150 граммов крутого кипятка и две столовые ложки растительного масла, все еще раз перемешать — и можно жарить.

Также Рей рассказала о блинах с отварным картофелем. Для них потребуются три средних отварных картофелины, 250 миллилитров молока, два яйца, четыре столовые ложки муки, соль и сахар. Все ингредиенты нужно измельчить блендером до однородной массы. Шеф-повар рекомендовала жарить такие блинчики небольшого размера, чтобы легче было их переворачивать.