Шеф-повар Прокофьев предложил заменить огурец в салатах на дайкон или сельдерей

В 2026 году огурцы значительно подорожали, однако есть альтернативы, которые могут заменить овощ в традиционных салатах. Подробнее рассказал шеф-повар Антон Прокофьев в беседе с «Газетой.ru» .

По его словам, свежие огурцы можно заменить дайконом, редисом, сельдереем или цуккини. Эти продукты придадут блюду нужную свежесть и хруст.

«Скачки цен случаются на разные продукты, особенно зимой — то базилик, то баклажаны. Просто потребителю это не так заметно, а повара, конечно, от этого регулярно страдают», — отметил Прокофьев.

Он также добавил, что в некоторых блюдах можно использовать соленые или маринованные огурцы. Однако в салате «битые огурцы» этот овощ заменить сложнее, поскольку он является ключевым ингредиентом.