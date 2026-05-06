Шеф-повар Михалев рассказал о правилах безопасного приготовления шашлыка

Шеф-повар Александр Михалев в интервью радио Sputnik поделился рекомендациями по выбору места для приготовления шашлыка, чтобы избежать штрафов.

По словам эксперта, важно соблюдать технику безопасности при использовании мангала. На даче мангал следует размещать на тротуарной плитке или бетоне, вдали от построек и деревьев.

Если специальной площадки для мангала нет, рекомендуется вырыть яму глубиной 30 см и шириной около метра, расположив ее на расстоянии 15 метров от растений. При этом необходимо убрать сухую траву и мусор.

Если же приготовление происходит не на своем участке, то нужно учитывать другие правила безопасности.

«Когда мы попадаем на природу, надо смотреть, чтобы мангал располагался в 100 метрах от любых деревьев, если это какие-то постройки — это 50 метров», — отметил Михалев.

Он также напомнил о необходимости тщательно заливать огонь водой или засыпать песком, а также забирать мусор с собой.