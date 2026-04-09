Шеф-повар Мещеряков рассказал о секретах приготовления творожной пасхи и куличей

Пасха — главное христианское торжество, на праздничном столе которого традиционно присутствуют творожная пасха, кулич и крашеные яйца. Шеф-повар Евгений Мещеряков в беседе с «ФедералПресс» поделился своими предпочтениями в приготовлении этих блюд и советами по улучшению вкуса творожной пасхи.

Чтобы творожная пасха получилась вкусной, важно правильно подобрать текстуру — она должна быть плотной, но нежной. Мещеряков рекомендует использовать творог жирностью от 9 до 18 процентов. Чем выше жирность, тем лучше.

Творог необходимо протереть через сито или пробить блендером. Также шеф-повар советует добавлять сливочное масло комнатной температуры и использовать натуральную ваниль. Для этого нужно приобрести стручок ванили, извлечь из него семена, заложить их в сливки и настаивать жидкость для пасхи в течение ночи.

Мещеряков также рекомендует экспериментировать с добавками: фисташки, вяленая вишня, цукаты апельсина, белый шоколад придают пасхе современный вкус. В многих странах добавляют разнообразные орехи, однако грецкий орех может дать горечь.

На Пасху Мещеряков готовит классический кулич с цитрусовыми, покрывая его сладкой помадкой из сахара и сливочного масла. Кроме того, он делает творожную пасху с фисташкой и белым шоколадом. На его праздничном столе также оказываются томленая утка или буженина, а также домашние крашеные яйца.

По мнению шеф-повара, Пасха — это большой семейный стол. Сейчас популярны не обычные рецепты куличей, а те, что часто встречаются даже в ресторанах: кулич с соленой карамелью, шоколадный кулич с вишней, фисташковый кулич.